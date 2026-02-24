Théâtre Les 2 timides Le Poulailler Le Havre
Théâtre Les 2 timides Le Poulailler Le Havre dimanche 29 mars 2026.
Théâtre Les 2 timides
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Recette des deux timides
Prenez un bon morceau d’amoureux transi et maladroit
Ajoutez une tranche de père de famille timoré
Une dose de fille qui ne s’en laisse conter
Une pincée de femme de chambre déjantée
Napper le tout d’un margoulin qui s’incruste
Bien mélanger
Laisser mijoter
Servir chaud
Et consommer un vaudeville décalé
Une pièce de Eugène Labiche
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
