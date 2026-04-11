Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Les 3 elles Salle socioculturelle des 3 vallées Trévol

Théâtre Les 3 elles Salle socioculturelle des 3 vallées Trévol samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle socioculturelle des 3 vallées

Adresse : 6 route de Moulins

Ville : 03460 Trévol

Département : Allier

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 - 12 ans

Trévol

Théâtre Les 3 elles

Salle socioculturelle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol Allier

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

– 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :
2026-04-11

La troupe trevoloise Astré 2000 fait son retour sur scène.
  .

Salle socioculturelle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 02 35 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Trevolo-based troupe Astré 2000 returns to the stage.

L’événement Théâtre Les 3 elles Trévol a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

À voir aussi à Trévol (Allier)