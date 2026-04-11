Théâtre Les 3 elles Salle socioculturelle des 3 vallées Trévol
Théâtre Les 3 elles Salle socioculturelle des 3 vallées Trévol samedi 11 avril 2026.
Trévol
Théâtre Les 3 elles
Salle socioculturelle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol Allier
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
– 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 23:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La troupe trevoloise Astré 2000 fait son retour sur scène.
.
Salle socioculturelle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 02 35 76
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English :
Trevolo-based troupe Astré 2000 returns to the stage.
L’événement Théâtre Les 3 elles Trévol a été mis à jour le 2026-04-07 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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