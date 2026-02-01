THÉATRE LES 3 P’TITS POINTS Sucé-sur-Erdre

THÉATRE LES 3 P’TITS POINTS Sucé-sur-Erdre vendredi 13 février 2026.

THÉATRE LES 3 P’TITS POINTS

121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:15:00
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Théâtre d’improvisation au Hangar
  .

121 La Baumondière Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire   lehangar44240@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improv theater at Le Hangar

L’événement THÉATRE LES 3 P’TITS POINTS Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-05 par Point d’accueil Sucé sur Erdre