Théâtre | Les 3 sœurettes Monsaguel

Salle des fêtes Monsaguel

2025-09-26

2025-09-26

2025-09-26

Dans une chambre d’enfants, trois sœurs refusent de s’endormir. Elles découvrent un mystérieux carnet contenant les histoires rapportées de leurs ancêtres transmises oralement dans la famille sous forme de contes inachevés. Redécouvrant l’histoire familiale, elles vont plonger dans une aventure pleine de mystères, d’histoires, de pirates, de robots et de contes de fées.

Tout public, à partir de 7 ans.

Théâtre d’objets, musique et marionnettes.

Durée 50min.

Proposée par le Théâtre des Insomnies.

Un pot de l’amitié aura lieu à l’issue de la représentation. .

Salle des fêtes Monsaguel 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 76 84 mairie@wanadoo.fr

