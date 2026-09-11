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AGENDA · Tarbes

Théâtre « Les 3 veuves à la mer » par les Fabulateurs TARBES Tarbes

dimanche 18 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
TARBES
Adresse
4 Quai de l'Adour
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
8 8 8 Tarif de base - plein tarif

Tarbes

Théâtre « Les 3 veuves à la mer » par les Fabulateurs

TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 16:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

« Les 3 veuves à la mer » de Sophie SATTI
Dans le cadre des « Dimanches chez Monsieur Sarrazin » par les Fabulateurs (Le groupe Amateur- ARFO)

Une mise en Scène de Marc Lallement
Avec Nathalie DUZER (Dans le rôle de Corinne), Laurence LABBE
(Dans le rôle de Corinne), Fanny PAULIN (Dans le rôle de Corinne)

Jacques est mort, il lègue trois millions à ses trois ex-épouses, mais pour en profiter elles devront cohabiter une semaine et décider ensemble quoi faire de l’héritage. Malheureusement, elles n’ont rien en commun… à part leur veuvage !

Contact/ Billetterie/Réservation : Tarbes en Scènes / Le Pari
21 rue Georges Clemenceau, 65000 TARBES
Mardi au Samedi 14h-18h
05 62 51 12 00

Accueil

ATTENTION pas de CB le jour de la représentation
Réservation fortement conseillée
  .

TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00 

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English :

%AB The Three Widows %E0 by the Sea %BB by Sophie SATTI
As part of the « Sundays at Monsieur Sarrazin’s » series presented by Les Fabulateurs (the ARFO amateur theater group)

Directed by Marc Lallement
Starring Nathalie DUZER (as Corinne), Laurence LABBE
(as Corinne), and Fanny PAULIN (as Corinne)

Jacques has died, leaving three million to his three ex-wives, but to claim their share, they must live together for a week and decide together what to do with the inheritance. Unfortunately, they have nothing in common… Except for the fact that they’re all widows!

Contact/Box Office/Reservations: Tarbes en Scènes / Le Pari
21 rue Georges Clemenceau, 65000 TARBES
Tuesday through Saturday, 2:00 PM–6:00 PM
05 62 51 12 00

Accueil

PLEASE NOTE: Credit cards are not accepted on the day of the performance.
Reservations are strongly recommended.

L’événement Théâtre « Les 3 veuves à la mer » par les Fabulateurs Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65

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