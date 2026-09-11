Informations pratiques

Tarbes

Théâtre « Les 3 veuves à la mer » par les Fabulateurs

TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

« Les 3 veuves à la mer » de Sophie SATTI

Dans le cadre des « Dimanches chez Monsieur Sarrazin » par les Fabulateurs (Le groupe Amateur- ARFO)

Une mise en Scène de Marc Lallement

Avec Nathalie DUZER (Dans le rôle de Corinne), Laurence LABBE

(Dans le rôle de Corinne), Fanny PAULIN (Dans le rôle de Corinne)

Jacques est mort, il lègue trois millions à ses trois ex-épouses, mais pour en profiter elles devront cohabiter une semaine et décider ensemble quoi faire de l’héritage. Malheureusement, elles n’ont rien en commun… à part leur veuvage !

Contact/ Billetterie/Réservation : Tarbes en Scènes / Le Pari

21 rue Georges Clemenceau, 65000 TARBES

Mardi au Samedi 14h-18h

05 62 51 12 00

ATTENTION pas de CB le jour de la représentation

Réservation fortement conseillée

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TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 12 00

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English :

%AB The Three Widows %E0 by the Sea %BB by Sophie SATTI

As part of the « Sundays at Monsieur Sarrazin’s » series presented by Les Fabulateurs (the ARFO amateur theater group)

Directed by Marc Lallement

Starring Nathalie DUZER (as Corinne), Laurence LABBE

(as Corinne), and Fanny PAULIN (as Corinne)

Jacques has died, leaving three million to his three ex-wives, but to claim their share, they must live together for a week and decide together what to do with the inheritance. Unfortunately, they have nothing in common… Except for the fact that they’re all widows!

Contact/Box Office/Reservations: Tarbes en Scènes / Le Pari

21 rue Georges Clemenceau, 65000 TARBES

Tuesday through Saturday, 2:00 PM–6:00 PM

05 62 51 12 00

PLEASE NOTE: Credit cards are not accepted on the day of the performance.

Reservations are strongly recommended.

L’événement Théâtre « Les 3 veuves à la mer » par les Fabulateurs Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65