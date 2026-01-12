THÉATRE LES 4 ELLES Salle Le Rayon Vigneux-de-Bretagne

THÉATRE LES 4 ELLES

Salle Le Rayon Rue sainte anne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2026-01-24

fin : 2026-02-07

2026-01-24

Quatre femmes d’origines différentes au caractère bien marqué se rencontrent à Paris dans une colocation.

Leur objectif commun repartir à zéro et ne pas s’embarrasser des hommes.

Mais arriveront-elles à faire respecter le pacte des ‘Quatre Elles’ qu’elles vont passer ?

Une pièce de Pauline Moraine .

English :

Le P’tit Théâtre welcomes you to its new season

