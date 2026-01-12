THÉATRE LES 4 ELLES Salle Le Rayon Vigneux-de-Bretagne
Salle Le Rayon Rue sainte anne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Début : 2026-01-24
fin : 2026-02-07
2026-01-24
Le P’tit Théâtre vous accueille pour sa nouvelle saison
Quatre femmes d’origines différentes au caractère bien marqué se rencontrent à Paris dans une colocation.
Leur objectif commun repartir à zéro et ne pas s’embarrasser des hommes.
Mais arriveront-elles à faire respecter le pacte des ‘Quatre Elles’ qu’elles vont passer ?
Une pièce de Pauline Moraine .
English :
Le P’tit Théâtre welcomes you to its new season
