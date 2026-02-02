Théâtre Les Act’Ouennais Sainte-Ouenne
Théâtre Les Act’Ouennais
10 rue du Député Disleau Sainte-Ouenne Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-21
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Les Acts’Ouennais sont très très heureux de vous annoncer que…
Les réservations sont ouvertes, rendez-vous à la Salle des fêtes de Sainte-Ouenne.
Entrée 8€
Du théâtre,
Des émotions,
Des rires,
Et surtout… vous,
Les dates à noter ABSOLUMENT
Samedi 21 février à 20h30
Dimanche 22 février à 14h30
Vendredi 27 février à 20h30
Samedi 28 février à 20h30
Dimanche 1er mars à 14h30
Par téléphone 06 80 17 26 18 ou 05 49 04 04 05 .
English : Théâtre Les Act’Ouennais
