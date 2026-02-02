Théâtre Les Act’Ouennais Sainte-Ouenne

Théâtre Les Act’Ouennais

10 rue du Député Disleau Sainte-Ouenne Deux-Sèvres

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Les Acts’Ouennais sont très très heureux de vous annoncer que…

Les réservations sont ouvertes, rendez-vous à la Salle des fêtes de Sainte-Ouenne.

Entrée 8€

Du théâtre,

Des émotions,

Des rires,

Et surtout… vous,

Les dates à noter ABSOLUMENT

Samedi 21 février à 20h30

Dimanche 22 février à 14h30

Vendredi 27 février à 20h30

Samedi 28 février à 20h30

Dimanche 1er mars à 14h30

Par téléphone 06 80 17 26 18 ou 05 49 04 04 05 .

10 rue du Député Disleau Sainte-Ouenne 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 04 04 05

