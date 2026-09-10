Informations pratiques

Blotzheim

Théâtre – Les Amazones

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-01-21 20:30:00

fin : 2027-01-21 22:00:00

Date(s) :

2027-01-21

Les Amazones, écrite en 2003 par Jean-Marie Chevret, avec Chantal Ladesou, Fiona Gélin et Sonia Dubois, est une comédie de boulevard devenue culte.

Elle raconte l’histoire d’Annie, Martine et Micky, trois quadragénaires célibataires vivant en colocation pour affronter la vie avec humour et solidarité. L’arrivée de Guillaume, jeune homme fragile, vient bousculer leur équilibre et révéler leurs blessures, désirs et contradictions.

Entre rires et émotion, la pièce explore avec tendresse l’amitié féminine, la solitude, l’amour et la reconstruction de soi. Créée au Théâtre Rive Gauche dans une mise en scène de Jean-Pierre Dravel et Olivier Macé, la pièce rencontre un triomphe immédiat : plus de 1000 représentations et un statut de comédie populaire incontournable. Vingt ans plus tard, elle revient pour une nouvelle vie en 2026/2027, dans une mise en scène revisitée d’Olivier Macé, fidèle à l’esprit original tout en intégrant les codes d’aujourd’hui.

Le trio féminin est incarné par Jeanne Savary, Énora Malagré et Ariane Brodier, accompagnées de Terence Telle, Thomas Vilan et Camille Durand, offrant au texte une énergie contemporaine et intergénérationnelle. Ainsi réinventée, Les Amazones s’impose plus que jamais comme une comédie drôle, humaine et fédératrice, miroir subtil des relations et des liens qui nous sauvent. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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L’événement Théâtre – Les Amazones Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue