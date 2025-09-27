Théâtre « Les Amazones » Place Gambetta Lesparre-Médoc

Théâtre « Les Amazones »

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le « Théâtre des Salinières » présente la comédie « Les Amazones » trois joyeuses célibataires colocataires à la vie affective en « jachère » revivent leur adolescence dans leur appartement baptisé la roulotte. Tout allait pour le mieux jusqu’à l’arrivée de Guillaume, beau jeune homme qui vit une rupture amoureuse difficile.

Son apparition dans leur vie va faire voler en éclat les bonnes résolutions des Amazones, sous l’oeil amusé de leur voisin du dessus, Loïc.

Durée 1h30. Pour tout public.

Billetterie au CALM et sur place le jour même (dans la limite des places disponibles). .

Place Gambetta Espace François Mitterrand Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 56 43 01 lecalm33340@gmail.com

