Théâtre Les amis du placard Lées-Athas

Théâtre Les amis du placard

Salle des fêtes Lées-Athas Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La compagnie Les têtes de l’art de Gabor Rassov vous présentent leur pièce de théâtre Les amis du placard . .

Salle des fêtes Lées-Athas 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine legoutdesrencontreslees@gmail.com

