Théâtre Les Amis du Placard

Centre Culturel du Coglais 1 Rue Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

La Troupe Scénècure interprète la pièce Les amis du placard de Gabor Rassov, dramaturge, scénariste et acteur français.

Cette satire acérée de la solitude moderne a été créée le 7 septembre 2010 au Théâtre La Pépinière à Paris.

Synopsis

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile s’achètent un couple d’amis. Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même payés assez cher. Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas…

Mise en scène par Caroline Jarril de l’Arthéa .

