Théâtre Les Amis du Placard Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Théâtre Les Amis du Placard

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple d’amis. lls les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

