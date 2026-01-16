Théâtre Les amis du placard Centre social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Théâtre Les amis du placard

La compagnie de théâtre ‘Les TETES DE L’ART’ présente sa pièce de théâtre intitulée Les Amis du Placard , une pièce drôle, cynique et décalée. Gabor Rassov nous renvoie l’image d’une société la nôtre peut-être où les gens les plus banals peuvent se transformer en créatures effrayantes. L’histoire est cocasse mais provocante. Elle tourne en dérision notre consumérisme effréné.

Synopsis:

Profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile se sont acheté un couple d’amis. Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées.

Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même payés assez cher. Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas…

Billetterie sur place, pas de réservation. A partir de 12 ans. .

Centre social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93

