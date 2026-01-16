Théâtre Les Amis du Placard Centre Social La Haüt Oloron-Sainte-Marie

Théâtre Les Amis du Placard

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La compagnie de théâtre Les têtes de l’art présente sa pièce de théâtre intitulée Les Amis du Placard . Pièce drôle, cynique et décalée, elle offre un regard provocant sur une société où la banalité peut devenir inquiétante, tout en tournant en dérision notre consumérisme effréné. Synopsis profitant d’une vente promotionnelle dans une grande surface de la région parisienne, Jacques et Odile se sont un couple d’amis. Ils les gardent dans un placard et les sortent régulièrement dans l’espoir de passer de bonnes soirées. Jour après jour, ils se montrent de plus en plus exigeants avec ces amis qu’ils ont tout de même payés assez cher. Et de l’exigence à l’abus, il n’y a qu’un pas…

Comédie d’1h15, à partir de 12 ans, billetterie sur place, sans réservation. .

Centre Social La Haüt 25 Place Saint-Pierre Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 35 93 sandrine.accueillahaut@gmail.com

