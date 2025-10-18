Théâtre Les apparences sont trompeuses Vignobles Desages Baron

Théâtre Les apparences sont trompeuses Vignobles Desages Baron samedi 18 octobre 2025.

Théâtre Les apparences sont trompeuses

Vignobles Desages Vidau Baron Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

La comédie Les apparences sont trompeuses , écrite par Eugenio Giuliani et interprétée par Élisabeth Camille et Jean Renard, est présentée aux Vignobles Desages à Baron. Cette pièce de théâtre, à la fois drôle et empreinte de suspense, se déroule dans le bureau d’un juge d’instruction où une femme est interrogée après la mort de son mari. L’échange, d’abord ordinaire, prend une tournure inattendue lorsque l’humour noir s’invite dans la tension dramatique. L’événement est organisé par l’association Scènes de vie, en partenariat avec l’association Octobre Rose, bénéficiaire de 20 % des recettes de la soirée. Une dégustation des vins des Vignobles Desages est proposée avant la représentation. .

Vignobles Desages Vidau Baron 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 10 86 vignobles.desages@gmail.com

