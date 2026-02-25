Théâtre Les Apprentis Seuil-d’Argonne

Théâtre Les Apprentis

Les Apprentis vous amènent au cœur d’un immeuble pas comme les autres où les voisins feront un vrai vacarme dans

Bienvenue dans l’immeuble de Yvon Taburet

– Et Le Boa aux fraises de Pierre Sauvil.

Intrigues passionnées ou mauvaise foi patentée ? A vous de le découvrir !

– Adulte 10 €

– Enfant jusqu’à 12 ans 6 €Tout public

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est

English :

Les Apprentis takes you to the heart of a building unlike any other, where the neighbors make a real racket in

Welcome to the building by Yvon Taburet

– And Le Boa aux fraises by Pierre Sauvil.

Passionate intrigue or patent bad faith? It’s up to you to find out!

– Adults: 10 ?

– Children under 12: 6 ?

