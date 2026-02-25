Théâtre Les Apprentis Seuil-d’Argonne
Théâtre Les Apprentis Seuil-d’Argonne samedi 7 mars 2026.
Théâtre Les Apprentis
Seuil-d’Argonne Meuse
Tarif : – – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Les Apprentis vous amènent au cœur d’un immeuble pas comme les autres où les voisins feront un vrai vacarme dans
Bienvenue dans l’immeuble de Yvon Taburet
– Et Le Boa aux fraises de Pierre Sauvil.
Intrigues passionnées ou mauvaise foi patentée ? A vous de le découvrir !
Tarifs
– Adulte 10 €
– Enfant jusqu’à 12 ans 6 €Tout public
6 .
Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Apprentis takes you to the heart of a building unlike any other, where the neighbors make a real racket in
Welcome to the building by Yvon Taburet
– And Le Boa aux fraises by Pierre Sauvil.
Passionate intrigue or patent bad faith? It’s up to you to find out!
Prices
– Adults: 10 ?
– Children under 12: 6 ?
L’événement Théâtre Les Apprentis Seuil-d’Argonne a été mis à jour le 2026-02-25 par OT COEUR DE LORRAINE