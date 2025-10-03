Théâtre: Les Arts Déclinés-Incipit Allex

Théâtre: Les Arts Déclinés-Incipit Allex vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre: Les Arts Déclinés-Incipit

Le village Allex Drôme

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-03

2025-10-03

La Commission Culture propose la pièce “Incipit”, présentée par la compagnie Les Arts Déclinés. Un spectacle original qui mêle humour, émotion et réflexion, à découvrir à la salle polyvalente d’Allex.

Le village Allex 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 62 62 48 mairie.allex@wanadoo.fr

English :

The Commission Culture proposes the play ?Incipit? presented by the company Les Arts Déclinés. An original show combining humor, emotion and reflection, to be discovered at the Salle polyvalente in Allex.

German :

Die Kulturkommission schlägt das Stück « Incipit » vor, das von der Kompanie Les Arts Déclinés aufgeführt wird. Ein originelles Stück, das Humor, Emotionen und Nachdenklichkeit miteinander verbindet, ist in der Mehrzweckhalle von Allex zu sehen.

Italiano :

La Commissione Cultura propone lo spettacolo Incipit, presentato dalla compagnia Les Arts Déclinés. Uno spettacolo originale che unisce umorismo, emozione e riflessione, da vedere presso la Salle Polyvalente di Allex.

Espanol :

La Comisión de Cultura propone la obra Incipit, presentada por la compañía Les Arts Déclinés. Un espectáculo original que combina humor, emoción y reflexión, y que podrá verse en la Sala Polivalente de Allex.

