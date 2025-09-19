Théâtre Les aventuriers de minuit avenue de Skibbereen Penmarch

Théâtre Les aventuriers de minuit avenue de Skibbereen Penmarch samedi 31 janvier 2026.

Théâtre Les aventuriers de minuit

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Quand Jules Verne et Arthur Conan Doyle défient le crime !

1893. Alors qu’Arthur Conan Doyle, lassé de son célèbre détective, prépare l’assassinat de Sherlock Holmes, une jeune femme lui demande de l’aider à sauver son frère injustement arrêté.

D’abord réticent, le romancier se voit entraîner dans une enquête inattendue par l’insistance d’un visiteur français qui rêve de vivre de vraies aventures avant d’être trop vieux Jules Verne.

Des docks embrumés de Londres à la mystérieuse lande de la frontière écossaise, d’énigmes en tribulations, les deux écrivains vont voyager au pays du frisson, du rire et de l’aventure !

Une comédie policière Julien et Florence Lefebvre

Mise en scène de Elie Rapp et Ludovic Laroche

Avec Stéphanie Bassibey, Émilie Cazenave, Pierre-Arnaud Juin, Ludovic Laroche, Jeanne Réot, Nicolas Saint-Georges .

avenue de Skibbereen Salle Cap Caval Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Les aventuriers de minuit Penmarch a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Destination Pays Bigouden