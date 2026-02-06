Théâtre Les Baladins délurés Salle Polyvalente Île-Tudy

Théâtre Les Baladins délurés

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

La troupe Les Baladins délurés vous présent De toutes les couleurs , une comédie satirique à sketchs autour des différentes couleurs la vie en rose, Peau rouge, orange trop mûre, noir corbeau, matière grise…

Ouvert à tous. .

Salle Polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne

