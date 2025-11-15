Théâtre Les belles-mères Goutrens

60 route de Goutrens Goutrens Aveyron

A 15h30 à la salle des fêtes de Goutrens.

Pièce comique jouée par l’Association Théâtre Comique de Rignac. Fouace et verre de l’amitié offerts pas le Club Farrebique après le spectacle. 8 .

English :

At 3.30pm at the Goutrens village hall.

German :

Um 15:30 Uhr im Festsaal von Goutrens.

Italiano :

Alle 15.30 nella sala del villaggio di Goutrens.

Espanol :

A las 15.30 h en la sala de fiestas de Goutrens.

