Théâtre Les belles-mères Goutrens

A 15h30 à la salle des fêtes de Goutrens.
Pièce comique jouée par l’Association Théâtre Comique de Rignac. Fouace et verre de l’amitié offerts pas le Club Farrebique après le spectacle. 8 .
60 route de Goutrens Goutrens 12390 Aveyron Occitanie
English :
At 3.30pm at the Goutrens village hall.
German :
Um 15:30 Uhr im Festsaal von Goutrens.
Italiano :
Alle 15.30 nella sala del villaggio di Goutrens.
Espanol :
A las 15.30 h en la sala de fiestas de Goutrens.
