Théâtre Les belles mères La Cigale de Royan Royan
Théâtre Les belles mères La Cigale de Royan Royan samedi 13 décembre 2025.
Théâtre Les belles mères
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Katpat Compagnie présente Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage !
Une pièce de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni
Mise en scène de Jérôme Paquatte
Avec Karine Kadi et Isabelle Péan
.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Katpat Compagnie presents Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!
A play by Jérôme Paquatte and Jean-Marc Magnoni
Directed by Jérôme Paquatte
With Karine Kadi and Isabelle Péan
German :
Katpat Compagnie präsentiert Schwiegermütter, die zu allem bereit sind, um die Hochzeit zu verhindern!
Ein Stück von Jérôme Paquatte und Jean-Marc Magnoni
Regie: Jérôme Paquatte
Mit Karine Kadi und Isabelle Péan
Italiano :
Katpat Compagnie presenta Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!
Uno spettacolo di Jérôme Paquatte e Jean-Marc Magnoni
Regia di Jérôme Paquatte
Con Karine Kadi e Isabelle Péan
Espanol :
Katpat Compagnie presenta Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!
Una obra de Jérôme Paquatte y Jean-Marc Magnoni
Dirigida por Jérôme Paquatte
Con Karine Kadi e Isabelle Péan
L’événement Théâtre Les belles mères Royan a été mis à jour le 2025-11-07 par Royan Atlantique