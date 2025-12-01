Théâtre Les belles mères La Cigale de Royan Royan

Théâtre Les belles mères

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Katpat Compagnie présente Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage !



Une pièce de Jérôme Paquatte et Jean-Marc Magnoni

Mise en scène de Jérôme Paquatte

Avec Karine Kadi et Isabelle Péan

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com

English :

Katpat Compagnie presents Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!



A play by Jérôme Paquatte and Jean-Marc Magnoni

Directed by Jérôme Paquatte

With Karine Kadi and Isabelle Péan

German :

Katpat Compagnie präsentiert Schwiegermütter, die zu allem bereit sind, um die Hochzeit zu verhindern!



Ein Stück von Jérôme Paquatte und Jean-Marc Magnoni

Regie: Jérôme Paquatte

Mit Karine Kadi und Isabelle Péan

Italiano :

Katpat Compagnie presenta Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!



Uno spettacolo di Jérôme Paquatte e Jean-Marc Magnoni

Regia di Jérôme Paquatte

Con Karine Kadi e Isabelle Péan

Espanol :

Katpat Compagnie presenta Les belles mères, prêtes à tout pour empêcher le mariage!



Una obra de Jérôme Paquatte y Jean-Marc Magnoni

Dirigida por Jérôme Paquatte

Con Karine Kadi e Isabelle Péan

