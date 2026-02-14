Théâtre Les Belles Soeurs Salle des Verreries Fains-Véel
Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel Meuse
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06
2026-03-06
Les Belles Soeurs , le nouveau spectacle de la Comédie Fiinnoise, qui fête ses 20 ans.
Une comédie d’Eric Assous.
Secrets, mensonges et révélations explosives !Tout public
Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 80 52 51 98
English :
Les Belles Soeurs , the new show from Comédie Fiinnoise, celebrating its 20th anniversary.
A comedy by Eric Assous.
Secrets, lies and explosive revelations!
