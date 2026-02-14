Théâtre Les Belles Soeurs Salle des Verreries Fains-Véel

Théâtre Les Belles Soeurs

Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel Meuse

Tarif : – –

Date :

Vendredi 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Les Belles Soeurs , le nouveau spectacle de la Comédie Fiinnoise, qui fête ses 20 ans.

Une comédie d’Eric Assous.

Secrets, mensonges et révélations explosives !Tout public

.

Salle des Verreries 1 Rue Saint-Christophe Fains-Véel 55000 Meuse Grand Est +33 6 80 52 51 98

English :

Les Belles Soeurs , the new show from Comédie Fiinnoise, celebrating its 20th anniversary.

A comedy by Eric Assous.

Secrets, lies and explosive revelations!

