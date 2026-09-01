Théâtre – Les belles sœurs Salle des 3 Coups Gerbéviller
samedi 19 septembre 2026 · Salle des 3 Coups · Gerbéviller
Informations pratiques
Gerbéviller
Théâtre – Les belles sœurs
Salle des 3 Coups Place chanoine Vanat Gerbéviller Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La mairie vous propose « Les belles sœurs », un spectacle de théâtre comique. L’histoire est a priori simple : Francky a invité ses deux frères et leurs femmes dans la nouvelle maison qu’il vient d’acheter avec son épouse, Nicole. Cette dernière a pris l’initiative d’inviter également Talia, la secrétaire de Francky.
L’annonce de cette invitation inopinée va créer une tension chez les membres de cette fratrie qui ont tous côtoyé cette jeune femme. La journée familiale va virer au jeu de massacre ! Une pièce écrite par Eric Assous, mise en scène de Thierry Malardé et jouée par la Compagnie Inuvik.
Réservations en Mairie de Gerbéviller au 03.83.42.70.33. Prévente 5 €. Sur place : 8 €.Tout public
8 .
Salle des 3 Coups Place chanoine Vanat Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 42 70 33
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English :
The city hall presents %AB Les belles sœurs %BB, a comedy play. The story is, on the surface, simple: Francky has invited his two brothers and their wives to the new house he just bought with his %E9pouse, Nicole. Nicole took the initiative to also invite Talia, Francky’s secretary.
The announcement of this unexpected invitation creates tension among the siblings, all of whom have known this young woman. The family day is about to turn into a bloodbath! A play written by Eric Assous, directed by Thierry Malardé, and performed by the Inuvik Theater Company.
Reservations at the Gerbeviller Town Hall at 03.83.42.70.33. Advance tickets: 5 €. At the door: 8 €.
L’événement Théâtre – Les belles sœurs Gerbéviller a été mis à jour le 2026-09-06 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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