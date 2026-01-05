Théâtre : Les belles-sœurs L’Acousti’k Miniac-Morvan 21 et 22 mars Tarif Unique 8 €

par la Compagnie Malo Théâtre

Pendaison de crémaillère chez Nicole et Francky. Sont invités les deux frères de Francky avec leurs épouses et, au dernier moment, Talia … véritable bombe sexuelle, son arrivée va faire l’effet d’une tornade !

Fantasmes, révélations, règlements de comptes : cette réception qui s’annonçait plutôt ennuyeuse vire à la débâcle. Une comédie hilarante, une sacrée soirée en perspective !

### infos pratiques

* Théâtre municipal **L’Acousti’k**

* samedi 21 mars 2026 à 20h30

* dimanche 22 mars à 15h30

* Tarif Unique 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00.000+01:00

https://www.miniac-morvan.fr/

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



