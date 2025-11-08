Théâtre Les Belles-Soeurs Rânes

Théâtre Les Belles-Soeurs

Salle multiculturelle du Château Rânes Orne

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La troupe théâtrales de Rânes la Fée d’Argouges vous présente sa nouvelle pièce Les Belles-Sœurs , de Eric Assous.

Un couple reçoit ses deux beaux-frères et belles sœurs à dîner. Ils apprennent qu’une ravissante créature (bien connue des hommes) est également invitée.

C’est aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique chez les hommes…

> Sur réservation .

Salle multiculturelle du Château Rânes 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 23 36 theatre.ranes@gmail.com

