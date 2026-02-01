Théâtre Les Belles soeurs Saint-Lunaire
samedi 28 février 2026.
Théâtre Les Belles soeurs
Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Une comédie familiale hilarante où mensonges, rivalités et adultères nous rappellent que les hommes sont en général plutôt lâches et les femmes souvent impitoyables.
Pièce écrite par Eric Assous
Mise en scène par Daniel Legac .
Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 68 25 71
