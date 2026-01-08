Théâtre Les bitumeuses Radonvilliers
Théâtre Les bitumeuses Radonvilliers dimanche 8 février 2026.
Salle des fêtes André Millot Radonvilliers Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le comité des fêtes de Radonvilliers met la troupe ScènArire de Mailly-le-Camp sur scène ! Venez découvrir leur nouvelle pièce de théâtre, tirée de la comédie de Delphine Guillonneau.
Synopsis Trois ex-prostituées, enfin pas toutes ex, sont contraintes de se revoir 15 ans après leur vie de bitumeuses . La sortie de prison de leur ancien maquereau va les replonger dans de vieux souvenirs pas très catholiques. Les bitumeuses, une comédie de mauvaises mœurs !
Buvette & gourmandises sur place. .
Salle des fêtes André Millot Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 7 84 03 41 94 comitedesfetes.radonvilliers@gmail.com
