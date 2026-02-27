Théâtre Les Bonnes gens Espace exposition du Crédit Agricole Ferrières

Théâtre Les Bonnes gens

Espace exposition du Crédit Agricole 3 Rue de Parençais Ferrières Charente-Maritime

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-16

2026-03-13

Venez découvrir cette exposition immersive mêlant illustrations de personnages fictifs et portrait d’habitants. Une création sensible autour du travail, de la mémoire familiale et de l’émancipation, révélant la poésie du quotidien.

Espace exposition du Crédit Agricole 3 Rue de Parençais Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr

English :

Come and discover this immersive exhibition combining illustrations of fictional characters and portraits of local residents. A sensitive creation about work, family memory and emancipation, revealing the poetry of everyday life.

