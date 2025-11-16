Théâtre Les Bonobos Salle Jean Gabin Royan

Théâtre Les Bonobos

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Encore une fois, les Am’acteurs du GTR vont nous régaler d’une comédie hilarante. Alex est aveugle, Dani est sourd et Ben est muet. Ils incarnent à eux trois les singes de la sagesse et cela depuis l’enfance.

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 68 11 20 lcrd.evts@gmail.com

English :

Once again, the Am?acteurs du GTR will treat us to a hilarious comedy. Alex is blind, Dani is deaf and Ben is mute. Between them, they are the monkeys of wisdom, and have been since childhood.

German :

Wieder einmal werden uns die Am?schauspieler der GTR mit einer urkomischen Komödie erfreuen. Alex ist blind, Dani ist taub und Ben ist stumm. Sie sind alle drei die Affen der Weisheit und das seit ihrer Kindheit.

Italiano :

Ancora una volta, gli attori della GTR ci regaleranno una commedia esilarante. Alex è cieco, Dani è sordo e Ben è muto. Tra loro, sono le scimmie della saggezza, e lo sono stati fin dall’infanzia.

Espanol :

Una vez más, los actores del GTR nos deleitarán con una comedia desternillante. Alex es ciego, Dani es sordo y Ben es mudo. Entre ellos, son los monos de la sabiduría, y lo han sido desde niños.

L’événement Théâtre Les Bonobos Royan a été mis à jour le 2025-09-30 par Mairie de Royan