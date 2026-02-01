Théâtre Les Bonobos Vaux-sur-Mer
Théâtre Les Bonobos Vaux-sur-Mer dimanche 22 février 2026.
Théâtre Les Bonobos
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22 16:30:00
Date(s) :
2026-02-22
Pièce de théâtre les Bonobos de Laurent Baffie par les Am’Acteurs de GTR
Un spectacle drôle et tendre au profit des Restos du Cœur de Charente-Maritime
Tarifs 12 € en résa et 14 € sur place 6 € pour les enfants de 12 ans en résa et 7 € sur place
.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Laurent Baffie’s play les Bonobos by the Am’Acteurs de GTR
A funny and tender show benefiting Restos du C?ur de Charente-Maritime
Prices: 12 ? by reservation and 14 ? on site 6 ? for children aged ? 12 by reservation and 7 ? on site
L’événement Théâtre Les Bonobos Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-17 par Mairie de Vaux-sur-mer