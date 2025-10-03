Théâtre Les bons bourgeois Place du 8 mai 1945 Martigues

Théâtre Les bons bourgeois Place du 8 mai 1945 Martigues vendredi 3 octobre 2025.

Théâtre Les bons bourgeois

Vendredi 3 octobre 2025 à partir de 20h30.

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à la salle Prévert de Martigues pour découvrir la nouvelle pièce de théâtre jouée par la troupe de l’Ombre Folle.

Alors que les manifestations de mai 68 grondent dehors, Les Basson-d’Argueil, bons bourgeois douillettement installés dans leur luxueux appartement ne songent qu’à marier leur fille à un énarque.



Plus de 45 ans après, les thèmes de la pièce restent d’une actualité toujours brûlante, l’écologie se confrontant au profit financier, le féminisme à une société patriarcale.

Satire des mœurs bourgeoises, langue émaillée de mots fantaisistes et de rimes insolites voire ubuesques marquent cette œuvre où l’amour et surtout l’humour seront le fil conducteur…



27 répliques magiques (au moins), 18 projectiles (au plus), 7 bruitages faits à la bouche, 6 verres en cristal, 5 bourgeois, 3 scènes olé-olé vite fait, 2 cris de kangourous, 1 triangle amoureux , plein de manifestants (y’en a 2) , 1 gong, du trouble à l’ordre public et 1 menuet. Le tout dans les années 70. .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lombrefollelatroupe@gmail.com

English :

Come to the Prévert Hall in Martigues to discover the new play performed by the Ombre Folle troupe.

German :

Kommen Sie in den Prévert-Saal in Martigues, um das neue Stück der Ombre Folle-Truppe zu entdecken.

Italiano :

Venite con noi alla Salle Prévert di Martigues per scoprire il nuovo spettacolo della troupe Ombre Folle.

Espanol :

Ven a la Sala Prévert de Martigues para descubrir la nueva obra de la compañía Ombre Folle.

