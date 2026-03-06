Théâtre les Brouillons -Café des sports salon d’honneur Le Clerjus
Théâtre les Brouillons -Café des sports salon d’honneur Le Clerjus samedi 18 avril 2026.
Théâtre les Brouillons -Café des sports
salon d’honneur mairie Le Clerjus Vosges
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19 2026-05-01 2026-05-02
Comédie Café des sports une pièce de JP Martinez par la troupe les Brouillons
Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avérera contenir un billet de loto peut-être gagnant.
Réservations en amont possibleTout public
8 .
salon d’honneur mairie Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 45 09 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Comedy Café des sports a play by JP Martinez by the troupe les Brouillons
Following a hearse accident, a coffin arrives in a café, containing a possibly winning lottery ticket.
Advance reservations possible
L’événement Théâtre les Brouillons -Café des sports Le Clerjus a été mis à jour le 2026-03-06 par OT EPINAL ET SA REGION