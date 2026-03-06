Théâtre les Brouillons -Café des sports salon d’honneur Le Clerjus

Théâtre les Brouillons -Café des sports

salon d’honneur mairie Le Clerjus Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19 2026-05-01 2026-05-02

Comédie Café des sports une pièce de JP Martinez par la troupe les Brouillons

Suite à un accident de corbillard, l’arrivée dans un café d’un cercueil qui s’avérera contenir un billet de loto peut-être gagnant.

Réservations en amont possibleTout public

salon d’honneur mairie Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 80 45 09 05

English :

Comedy Café des sports a play by JP Martinez by the troupe les Brouillons

Following a hearse accident, a coffin arrives in a café, containing a possibly winning lottery ticket.

Advance reservations possible

