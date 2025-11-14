Théâtre Les Brumes de Manchester Salle Grimaux Épouville

Théâtre Les Brumes de Manchester

Salle Grimaux Rue du Chemin de Fer Épouville Seine-Maritime

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Il est mort le 8 avril 1925 à la gare de Manchester entre 10 heures 10 et 10 heures 20. Qui a tué William ? Des suspects, un maître chanteur, une étrange femme de chambre, un pic à glace curieusement échoué dans le coffre à jouets d’un simple d’esprit… Dans les brumes de Manchester et le clair-obscur d’une intrigue policière de la plus pure tradition, l’inspecteur Byrne mène l’enquête… Mais qui a osé commettre ce meurtre sordide ? L’atmosphère est plombée, les personnages très noirs et la chute absolument inattendue…

Le spectateur n’est pas au bout de ses surprises…

Une intrigue policière de Frédéric Dard mise en scène par Dany Robert comprenant 10 comédiens.

Réservation en mairie à partir du lundi 13 octobre 2025 .

Salle Grimaux Rue du Chemin de Fer Épouville 76133 Seine-Maritime Normandie theatredumanteaudarlequin@gmail.com

