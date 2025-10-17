Théâtre Les Brumes de Manchester Le Poulailler Le Havre

Théâtre Les Brumes de Manchester

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17 2025-10-18

« Les Brumes de Manchester » de Frédéric Dard, par la compagnie Le Manteau d’Arlequin.

Il est mort le 8 avril 1925 à la gare de Manchester, entre 10 heures 10 et 10 heures 20. Qui a tué William ? Des suspects, un maître chanteur, une étrange femme de chambre, un pic à glace curieusement échoué dans le coffre à jouets d’un simple d’esprit…

Dans les brumes de Manchester et le clair obscur d’une intrigue policière de la plus pure tradition, l’inspecter Byrne mène l’enquête. Mais qui a osé commettre ce meurtre sordide ? L’atmosphère est plombée, les personnages très noirs et la chute absolument inattendue… Le spectateur n’est pas au bout de ses surprises…

Mise en scène Dany Robert.

Distribution Philippe Dubois, Christiane Morice, Nolan Masurier, Annie Le Bolloch, Aurélie Deconinck, Richard Caron, Samuel Marc, Micheline Thomasse, Jean-Marie Lenglois, Francine Feret.

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

