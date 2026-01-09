Théâtre Les Burmes de Manchester Espace Média Valence-en-Poitou

Théâtre Les Burmes de Manchester Espace Média Valence-en-Poitou vendredi 16 janvier 2026.

Espace Média 21 rue Hemmoor Valence-en-Poitou Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24

La compagnie de théâtre amateur les Vaches Z’ailées présente Les Brumes de Manchester (mélodrame de Frédéric Dard).   .

Espace Média 21 rue Hemmoor Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 33 72 48  begaborit@aol.com

L’événement Théâtre Les Burmes de Manchester Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou