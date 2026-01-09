Théâtre Les Burmes de Manchester Espace Média Valence-en-Poitou
Théâtre Les Burmes de Manchester Espace Média Valence-en-Poitou vendredi 16 janvier 2026.
Théâtre Les Burmes de Manchester
Espace Média 21 rue Hemmoor Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-16
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24
La compagnie de théâtre amateur les Vaches Z’ailées présente Les Brumes de Manchester (mélodrame de Frédéric Dard). .
Espace Média 21 rue Hemmoor Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 33 72 48 begaborit@aol.com
