Theâtre « les cancans »

4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Début : 2025-11-16 15:30:00

fin : 2025-11-16 17:30:00

2025-11-16

Pièce de théâtre « Les cancans » de Goldoni par la troupe l’Entracte de Louans.

4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr

English :

Play « Les cancans » by Goldoni by the troupe l’Entracte de Louans.

German :

Theaterstück « Les cancans » von Goldoni von der Theatergruppe l’Entracte de Louans.

Italiano :

Spettacolo teatrale « Les cancans » di Goldoni della troupe l’Entracte de Louans.

Espanol :

Obra « Les cancans » de Goldoni por la compañía l’Entracte de Louans.

