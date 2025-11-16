Theâtre « les cancans » Perrusson
Theâtre « les cancans »
4 Rue des Acacias Perrusson Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Début : 2025-11-16 15:30:00
fin : 2025-11-16 17:30:00
2025-11-16
Pièce de théâtre « Les cancans » de Goldoni par la troupe l’Entracte de Louans.
4 Rue des Acacias Perrusson 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 48 09 50 73 roger.borrat@orange.fr
English :
Play « Les cancans » by Goldoni by the troupe l’Entracte de Louans.
German :
Theaterstück « Les cancans » von Goldoni von der Theatergruppe l’Entracte de Louans.
Italiano :
Spettacolo teatrale « Les cancans » di Goldoni della troupe l’Entracte de Louans.
Espanol :
Obra « Les cancans » de Goldoni por la compañía l’Entracte de Louans.
