Théâtre : Les caprices de Cupidon, L’Acousti’k, Miniac-Morvan

Théâtre : Les caprices de Cupidon Dimanche 15 février, 14h30 L’Acousti’k Ille-et-Vilaine

Tarif : adulte = 6 €, enfant 6/12 ans = 3 €, enfant – 6 ans = gratuit

Début : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T16:00:00+01:00

La troupe Tous en scène de Plesder présente Les caprices de Cupidon, une comédie en 4 actes de Viviane Tardivel.

Juliette, propriétaire de chambres d’hôtes de charme, accueille des clients mais la présence de la femme, la belle mère et l’amant de son mari Jean-Claude déclenche une série de mensonges et de quiproquos comique où Cupidon s’en mêle joyeusement.

Organisé par l’association ACCA de Miniac-Morvan.

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 58 51 77 https://www.miniac-morvan.fr/ https://www.facebook.com/communedeminiacmorvan/;https://www.instagram.com/miniacmorvan/;https://www.youtube.com/@miniac-morvan

comédie en 4 actes de Viviane Tardivel