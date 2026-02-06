Théatre Les caprices de cupidon Théligny
vendredi 20 mars 2026.
Théatre Les caprices de cupidon
Foyer rural Théligny Sarthe
2026-03-20
2026-03-22
2026-03-20
Le Théâtre de Théligny présente Les Caprices de Cupidon , une comédie presque romantique en 4 actes de Viviane Tardivel.
Les représentations auront lieu les 14 et 15 mars ainsi que les 20, 21 et 22 mars. Les séances sont programmées le vendredi et le samedi à 20h30, et le dimanche à 14h30.
Le spectacle se tiendra au foyer rural de Théligny .
Foyer rural Théligny 72320 Sarthe Pays de la Loire
