Théatre Les caprices de cupidon Théligny

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-22

Le Théâtre de Théligny présente Les Caprices de Cupidon , une comédie presque romantique en 4 actes de Viviane Tardivel.

Les représentations auront lieu les 14 et 15 mars ainsi que les 20, 21 et 22 mars. Les séances sont programmées le vendredi et le samedi à 20h30, et le dimanche à 14h30.

Le spectacle se tiendra au foyer rural de Théligny .

