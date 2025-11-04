Théâtre LES CHAISES Amiens

Théâtre LES CHAISES Amiens mardi 4 novembre 2025.

Théâtre LES CHAISES

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Début : 2025-11-04 19:30:00

2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06

DE EUGÈNE IONESCO

MISE EN SCÈNE THIERRY HARCOURT

Dans une maison entourée d'eau, sur une île déserte, le crépuscule annonce la fin prochaine d'un couple, après soixante-quinze ans de vie commune. Plus on va et plus on s'enfonce dit le Vieux, qui pour lutter contre la perte convoque une foule d'invités invisibles afin de leur transmettre un message universel par l'entremise d'un Orateur.

Durée 1h15

NOVEMBRE

mardi 4 à 19h30

mercredi 5 à 19h30

jeudi 6 à 20h30

TARIF B 18 . 2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

