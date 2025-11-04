Théâtre LES CHAISES Amiens
DE EUGÈNE IONESCO
MISE EN SCÈNE THIERRY HARCOURT
Dans une maison entourée d’eau, sur une île déserte, le crépuscule annonce la fin prochaine d’un couple, après soixante-quinze ans de vie commune. Plus on va et plus on s’enfonce dit le Vieux, qui pour lutter contre la perte convoque une foule d’invités invisibles afin de leur transmettre un message universel par l’entremise d’un Orateur.
Durée 1h15
NOVEMBRE
mardi 4 à 19h30
mercredi 5 à 19h30
jeudi 6 à 20h30
TARIF B 18 .
2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79
