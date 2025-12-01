Théâtre: Les chaises Café théâtre Le Poche Pornic

Théâtre: Les chaises

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 19:30:00

fin : 2025-12-22 20:45:00

Date(s) :

2025-12-22

La Troupe des Va-Nu-Pieds vous présente Les Chaises , un classique d’Eugène Lonesco, au café théâtre Le Poche !

Deux comédiens nous embarquent dans le théâtre de l’absurde. Les deux personnages partagent des décennies de vie commune. Leur secret pour vaincre l’ennui… le jeu !

Ce théâtre ne reflète pas la réalité, il sublime le rêve !! Alors rêvons !! (Jean-Luc Borras).

Mis en scène par Jean-Luc Borras. Avec Sophie Tossut et David Sénioris.

.

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

English :

La Troupe des Va-Nu-Pieds presents Les Chaises , a classic by Eugène Lonesco, at the café théâtre Le Poche!

L’événement Théâtre: Les chaises Pornic a été mis à jour le 2025-11-28 par I_OT Pornic