Théâtre les Chapardeurs à Yzernay Salle Saint Georges Yzernay samedi 22 novembre 2025.

Salle Saint Georges Rue Abbé René Fresneau Yzernay Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-11-22 15:00:00

2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-02 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07

La compagnie du Brâme prépare la pièce Les chapardeurs de François SCHARRE.

Imaginez une famille de cambrioleurs aussi maladroits qu’attachants, persuadés de pouvoir détrousser les plus riches sans jamais se faire prendre. Entre un père qui se rêve stratège, un frère stressé qui ne lâche jamais son chocolat, et une fille qui s’improvise grande dame pour séduire un bourgeois coincé, l’affaire semblait bien partie… .

Salle Saint Georges Rue Abbé René Fresneau Yzernay 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 89 56 03 94 lacompagniedubrame@gmail.com

