Théâtre Les Ch’tites Gâtes

Salle polyvalente Saint-Léon Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

– de 12ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Organisé par l’association des Saint-Léonides.

3 pièces en 1 acte

A vendre de Mickael Lafay

L’accident de Fernand de Daniel Quillé

Bienvenue à bord de Jean Pierre Martinez

.

Salle polyvalente Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17

English :

Organized by the Saint-Léonides association.

3 plays in 1 act:

A vendre by Mickael Lafay

Fernand’s accident by Daniel Quillé

Welcome aboard by Jean Pierre Martinez

L’événement Théâtre Les Ch’tites Gâtes Saint-Léon a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire