Théâtre Les Ch’tites Gâtes Saint-Léon
Théâtre Les Ch’tites Gâtes Saint-Léon vendredi 27 février 2026.
Théâtre Les Ch’tites Gâtes
Salle polyvalente Saint-Léon Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
– de 12ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08
Organisé par l’association des Saint-Léonides.
3 pièces en 1 acte
A vendre de Mickael Lafay
L’accident de Fernand de Daniel Quillé
Bienvenue à bord de Jean Pierre Martinez
.
Salle polyvalente Saint-Léon 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 86 64 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Saint-Léonides association.
3 plays in 1 act:
A vendre by Mickael Lafay
Fernand’s accident by Daniel Quillé
Welcome aboard by Jean Pierre Martinez
L’événement Théâtre Les Ch’tites Gâtes Saint-Léon a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire