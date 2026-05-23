Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx
Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Salle Camiade Saint-Martin-de-Seignanx samedi 13 juin 2026.
Saint-Martin-de-Seignanx
Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le théâtre en Herbe de Saint Martin de Seignanx est heureux d’accueillir l’atelier Théâtre du CCSBT pour leur pièce.
Les cinq dits des clowns aux Prince, adaptée de la pièce de Jean Paul Alègre édition L’avant scène.
Dystopie malicieuse sur la nécessité de résister à la censure. Dans un monde froid, stérile, standardisé, Le Prince a décidé de supprimer les métiers artistiques. Ceux qui les pratiquaient ont trois jours pour se présenter au Service de l’Organisation du Travail où on leur proposera une reconversion économique. Mais deux clowns, Caramel et Chocolat refusent d’obtempérer. Se joignent à eux toute une troupe de saltimbanques. Le Prince donne cinq chances, cinq dits pour le faire changer d’avis.
Ouverture des portes à 20 heures. .
Salle Camiade Avenue de Barrère Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 97 59 73
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English : Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince
L’événement Théâtre Les cinq Dits des clowns au Prince Saint-Martin-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Seignanx
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