Théâtre Les coeurs en folies La Pouëze Théâtre de l’Ardoise Erdre-en-Anjou vendredi 21 novembre 2025.
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-11-21 15:30:00
fin : 2025-11-23
2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30
Les tréteaux d’Emérance vous proposent son spectacle annuel 2025 au théâtre de l’Ardoise à la Pouëze.
Pièce de théâtre Les coeurs en folies . Mise en scène par Yannick Petit-Jean.
Ce spectacle explore les méandres de l’amour et ses dérives avec humour. .
Théâtre de l’Ardoise La Pouëze Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 52 21 74
Les tréteaux d’Emérance present their annual show 2025 at the Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze.
Les tréteaux d’Emérance präsentieren ihre Jahresaufführung 2025 im Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze.
Les tréteaux d’Emérance presentano il loro spettacolo annuale 2025 al Théâtre de l’Ardoise di La Pouëze.
Les tréteaux d’Emérance presentan su espectáculo anual 2025 en el Théâtre de l’Ardoise de La Pouëze.
