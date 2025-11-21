Théâtre Les coeurs en folies La Pouëze Théâtre de l’Ardoise Erdre-en-Anjou

Théâtre Les coeurs en folies La Pouëze

Théâtre de l’Ardoise La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 15:30:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Les tréteaux d’Emérance vous proposent son spectacle annuel 2025 au théâtre de l’Ardoise à la Pouëze.

Pièce de théâtre Les coeurs en folies . Mise en scène par Yannick Petit-Jean.

Ce spectacle explore les méandres de l’amour et ses dérives avec humour. .

Théâtre de l’Ardoise La Pouëze Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 25 52 21 74

English :

Les tréteaux d’Emérance present their annual show 2025 at the Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze.

German :

Les tréteaux d’Emérance präsentieren ihre Jahresaufführung 2025 im Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze.

Italiano :

Les tréteaux d’Emérance presentano il loro spettacolo annuale 2025 al Théâtre de l’Ardoise di La Pouëze.

Espanol :

Les tréteaux d’Emérance presentan su espectáculo anual 2025 en el Théâtre de l’Ardoise de La Pouëze.

L’événement Théâtre Les coeurs en folies La Pouëze Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Anjou bleu