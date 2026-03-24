Théâtre | Les comédiens de Naillac Espace François Mitterrand Bergerac

Théâtre | Les comédiens de Naillac

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les Comédiens de Naillac vous proposent cette année d’embarquer avec eux… en Amérique, grâce à un auteur italien !

Alessandro Baricco ( Soie , Novecento pianiste ) raconte avec Smith & Wesson une histoire où le suspense va crescendo, au gré d’échanges souvent savoureux entre des personnages attachants.

Mr Smith & Mr Wesson n’ont rien à voir avec les armes. Ils se rencontrent par hasard en 1902 dans les embruns des chutes du Niagara.

En un rien de temps, ils constituent une équipe improbable avec Rachel, une jeune femme qui les embarque dans un projet totalement fou.

Et c’est elle qui décrit le mieux la situation on attendait un tas de choses de la vie, on n’a rien fait de bien, on glisse peu à peu vers le néant. On pourrait se tirer une balle, mais on n’a même pas de quoi s’acheter un revolver. Bref, on est dans la merde, tous les trois, et une seule chose peut nous sauver. .

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine naillac@mailo.com

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English : Théâtre | Les comédiens de Naillac

L’événement Théâtre | Les comédiens de Naillac Bergerac a été mis à jour le 2026-03-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides