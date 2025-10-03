[THEATRE] Les Conséquences TNB Rennes

[THEATRE] Les Conséquences TNB Rennes vendredi 3 octobre 2025.

[THEATRE] Les Conséquences TNB Rennes Vendredi 3 octobre, 20h00 Ille-et-Vilaine

8€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Assistez à une représentation de la pièce « Les Conséquences » de Pascal Rambert au TNB

**Mariages, enterrements : une famille se retrouve. 3 générations tissées d’amour, de rancune et d’héritages trop lourds.**

C’est l’histoire d’une famille qui traverse 10 ans d’une même pièce, en 4 séquences : 2 mariages, 2 enterrements. Les anciens, les héritiers, les enfants d’après : 3 générations se croisent, se parlent, s’évitent, se transmettent quelque chose, parfois volontairement, souvent malgré eux. On croit tourner la page, mais le passé a une mémoire plus tenace que nous. Peut-on un jour se libérer de ce que l’on nous a légué ?

**Infos pratiques**

* > Places limitées

* > 8€

* > **Réservation au CMI Rennes avant le mardi 23 septembre**

* > Spectacle en Français

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des [établissements membres](https://cmi.univ-rennes.fr/membres-et-partenaires) du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-03T20:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-03T22:30:00.000+02:00

1



TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine