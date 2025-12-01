Théâtre Les contes Blancs Tota Familia Winter Centre culturel Vauban Toul

Théâtre Les contes Blancs Tota Familia Winter

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 15:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Tout public dès 6 ans

Avec ses nouveaux souliers, la jeune fille ne pensait à rien d’autre qu’à participer à des bals et à des fêtes, où que ce fut, soir après soir. Elle dansait et dansait, et avant même de réaliser qu’une année s’était écoulée, le vieux Nick se présenta pour recouvrer sa dette.

Comme promis aux chalands attirés par le baladin des Contes du Monde , voici de nouvelles histoires …

Notre conteur est allé en Écosse puis il est monté vers les pays du nord, le Danemark, la Suède, la Finlande. Et il en a rapporté des contes blancs comme neige. Pleins de montagnes, de trolls, de pauvre jeune homme rêvant d’une princesse, de dragon, de lacs gelés, d’animaux aux pouvoirs magiques, de jeune fille défiant le diable. Chaussez vos bottes, mettez vos moufles, voici le blizzard du nord !Tout public

12 .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr

English :

General public from 6 years old

With her new shoes on, the girl thought of nothing but attending balls and parties, wherever they were, night after night. She danced and danced, and before she even realized a year had passed, old Nick showed up to collect his debt.

As promised to shoppers attracted by the baladin of Contes du Monde , here are some new stories…

Our storyteller went to Scotland, then up north to Denmark, Sweden and Finland. And he brought back snow-white tales. Full of mountains, trolls, a poor young man dreaming of a princess, a dragon, frozen lakes, animals with magical powers, a young girl defying the devil. Put on your boots, put on your mittens, here comes the blizzard of the north!

German :

Alle Zuschauer ab 6 Jahren

Mit ihren neuen Schuhen dachte das Mädchen an nichts anderes, als an Bällen und Festen teilzunehmen, wo immer das auch sein mochte, Abend für Abend. Sie tanzte und tanzte, und bevor sie merkte, dass ein Jahr vergangen war, tauchte der alte Nick auf, um seine Schulden einzutreiben.

Wie den vom Baladin der Märchen aus aller Welt angezogenen Marktschreiern versprochen, folgen hier neue Geschichten …

Unser Geschichtenerzähler war in Schottland, dann ging er hinauf in die nördlichen Länder, nach Dänemark, Schweden und Finnland. Und von dort hat er schneeweiße Märchen mitgebracht. Voller Berge, Trolle, einem armen jungen Mann, der von einer Prinzessin träumt, Drachen, gefrorenen Seen, Tieren mit magischen Kräften und einem Mädchen, das dem Teufel trotzt. Ziehen Sie Ihre Stiefel an, ziehen Sie Ihre Fäustlinge an, hier kommt der Blizzard des Nordens!

Italiano :

Pubblico generico da 6 anni

Con le sue scarpe nuove, la giovane ragazza non pensava ad altro che a partecipare a balli e feste, ovunque fossero, sera dopo sera. Ballava e ballava, e prima che si rendesse conto che era passato un anno, il vecchio Nick si presentò per riscuotere il suo debito

Come promesso agli acquirenti attratti dal baladin di Racconti del mondo , ecco alcune nuove storie…

Il nostro cantastorie è andato in Scozia e poi a nord, in Danimarca, Svezia e Finlandia. E ci ha riportato storie bianche come la neve. Piene di montagne, troll, un povero giovane che sogna una principessa, un drago, laghi ghiacciati, animali con poteri magici e una ragazza che sfida il diavolo. Indossate stivali e guanti, arriva la bufera di neve del nord!

Espanol :

Público en general a partir de 6 años

Con sus zapatos nuevos, la joven no pensaba en otra cosa que en asistir a bailes y fiestas, dondequiera que estuvieran, noche tras noche. Bailó y bailó, y antes de que se diera cuenta de que había pasado un año, el viejo Nick apareció para cobrarse su deuda

Como prometimos a los compradores atraídos por el baladín de Cuentos del mundo , he aquí algunas historias nuevas…

Nuestro cuentacuentos fue a Escocia y luego al norte, a Dinamarca, Suecia y Finlandia. Y trajo cuentos blancos como la nieve. Llenos de montañas, trolls, un pobre joven que sueña con una princesa, un dragón, lagos helados, animales con poderes mágicos y una joven que desafía al diablo. Ponte las botas y las manoplas, ¡que llega la ventisca del norte!

L’événement Théâtre Les contes Blancs Tota Familia Winter Toul a été mis à jour le 2025-11-14 par MT TERRES TOULOISES