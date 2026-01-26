Théâtre Les contes facétieux Résidence OBRO Les Polyculteurs Saint-Cyr

Théâtre Les contes facétieux

Résidence OBRO Les Polyculteurs Lieu-dit Puy d’Eau Saint-Cyr Haute-Vienne

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Nous connaissons tous et toutes les contes merveilleux qui ont bercé notre enfance, mais moins les contes facétieux. Ces contes populaires de tradition orale, remplis de sagesse et de malice, apprennent aux enfants à user de l’humour et du rire face aux injustices du monde. Venez découvrir ou redécouvrir les contes facétieux de votre enfance à travers le spectacle de Lara Boric et Samy Cantou Cie Théâtre des Astres pour leur sortie de résidence. .

Résidence OBRO Les Polyculteurs Lieu-dit Puy d’Eau Saint-Cyr 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lespolyculteurs.org

