Théâtre Les Contes olfactifs

Briare Loiret

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 19:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05

Le Théâtre de l’Escabeau à Briare accueille Les Contes Olfactifs par la Cie le T.I.R et la lyre. Un spectacle immersif mêlant récits et sensations autour de la fontaine de Miyajima et Medhi et les brochettes. Rendez-vous les 4 et 5 avril pour une expérience sensorielle originale.

Le Théâtre de l’Escabeau à Briare vous invite à découvrir Les Contes Olfactifs , une création originale de la Cie le T.I.R et la lyre. Ce spectacle propose une expérience sensorielle immersive où les récits prennent vie à travers les odeurs, les ambiances et la mise en scène.

À travers La fontaine de Miyajima et Medhi et les brochettes , le public est invité à voyager entre histoires, cultures et sensations, dans une approche sensible et singulière du conte. Un moment artistique qui sollicite à la fois l’imaginaire et les sens.

Une proposition atypique à vivre en famille ou entre amis, pour redécouvrir le plaisir du spectacle autrement.

Rendez-vous samedi 4 avril à 19h et dimanche 5 avril à 16h au Théâtre de l’Escabeau à Briare. 8 .

Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 69 99 02 14

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English :

The Théâtre de l’Escabeau in Briare welcomes Les Contes Olfactifs by Cie le T.I.R et la lyre. An immersive show combining stories and sensations around the Miyajima fountain and Medhi et les brochettes. Join us on April 4 and 5 for an original sensory experience.

L’événement Théâtre Les Contes olfactifs Briare a été mis à jour le 2026-03-27 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX