Théâtre les copains d’en bas Château-Salins

Théâtre les copains d’en bas

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Le CCFD-Terre Solidaire a le plaisir d’accueillir la troupe Azur Magnolia, venue tout droit du Tarn

Ben et Charlotte ont choisi d’habiter dans une cité HLM pour vivre la mixité sociale.

On les suit dans leurs rencontres

Assia, la voisine qui leur apporte des couscous,

les jeunes du quartier qui squattent la cage d’escalier,

Idriss, l’éducateur épris de liberté…

Entre moments porteurs de sens et violence du quotidien, leurs histoires dessinent une autre vérité que celle souvent véhiculée dans les médias — une vérité sensible, humaine, inspirée des mots du poète Guimaraes Rosa.

Nous vous invitons à une soirée de récits et d’échanges, pour voyager

des quartiers d’ici aux conflits de là-bas,

des histoires pour comprendre, ressentir, débattre et tisser des liens.

Entrée libre à partir de 11 ans

Réservation conseillée via HelloAssoTout public

0 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 6 87 75 85 96

English :

CCFD-Terre Solidaire is delighted to welcome the Azur Magnolia troupe from the Tarn region of France

Ben and Charlotte have chosen to live in a low-income housing estate to experience social diversity.

We follow their encounters:

Assia, the neighbor who brings them couscous,

the local youngsters who squat in the stairwell,

Idriss, the freedom-loving educator…

Between meaningful moments and the violence of everyday life, their stories sketch out a different truth from that often conveyed in the media? a sensitive, human truth, inspired by the words of the poet Guimaraes Rosa.

We invite you to join us for an evening of storytelling and exchange, as we travel

from the neighborhoods here to the conflicts there,

stories to understand, feel, debate and forge links.

Free admission ? ages 11 and up

Reservations recommended via HelloAsso

L’événement Théâtre les copains d’en bas Château-Salins a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS SAULNOIS